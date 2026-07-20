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Сахалин и Хайнань станут побратимами: регионы готовят делегации

Сахалинская область и китайская провинция Хайнань достигли договоренности об установлении побратимских отношений.

Сахалинская область и китайская провинция Хайнань достигли договоренности об установлении побратимских отношений. Об этом в Нью-Йорке на полях Политического форума высокого уровня ООН заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.

По его словам, соответствующие документы уже подписаны, процесс вступил в практическую фазу. В ближайшее время планируются взаимные визиты делегаций. Кроме того, стороны прорабатывают вопрос о запуске прямого авиасообщения между регионами.

Титов обратил внимание на географическую и экономическую схожесть территорий. Оба региона являются островными, при этом Сахалин расположен на севере, а Хайнань — на юге Тихого океана. Их экономики базируются на рыбной промышленности, сельском хозяйстве и туризме, что создает основу для перспективного взаимодействия.

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