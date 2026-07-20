Сахалин и Хайнань станут побратимами: регионы готовят делегации

Титов обратил внимание на географическую и экономическую схожесть территорий. Оба региона являются островными, при этом Сахалин расположен на севере, а Хайнань — на юге Тихого океана. Их экономики базируются на рыбной промышленности, сельском хозяйстве и туризме, что создает основу для перспективного взаимодействия.