Сахалин и Хайнань станут побратимами: регионы готовят делегации

По его словам, соответствующие документы уже подписаны, процесс вступил в практическую фазу. В ближайшее время планируются взаимные визиты делегаций. Кроме того, стороны прорабатывают вопрос о запуске прямого авиасообщения между регионами.
Титов обратил внимание на географическую и экономическую схожесть территорий. Оба региона являются островными, при этом Сахалин расположен на севере, а Хайнань — на юге Тихого океана. Их экономики базируются на рыбной промышленности, сельском хозяйстве и туризме, что создает основу для перспективного взаимодействия.
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