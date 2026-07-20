Россиян в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на 2 дня — 29 дней, соответственно, и работали меньше — 63 дня», — ранее рассказывала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.