Россиян в августе ждут 21 рабочий день и 10 выходных

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Август 2026 года будет включать 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Это следует из производственного календаря, с которым ознакомился ТАСС.
«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на 2 дня — 29 дней, соответственно, и работали меньше — 63 дня», — ранее рассказывала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Дополнительных выходных в августе не предусмотрено.
Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней — столько же, сколько в 2025 году.