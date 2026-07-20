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Ямаль обыграл Месси в финале ЧМ-2026 и в 19 лет стал чемпионом мира

Ламин Ямаль, которого младенцем 19 лет назад искупал Лионель Месси, обошёл его в финале ЧМ-2026 и стал чемпионом мира.

Источник: Аргументы и факты

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль по результатам финала чемпионата мира по футболу 2026 года превзошёл 39-летнего нападающего и капитана аргентинской команды Лионеля Месси, став к 19-ти годам победителем мирового первенства.

В решающем матче, который проходил 19 июля, Ямаль, который также является чемпионом Европы (2024), вышел на поле под номером 19. Примечательно, что ровно 19 лет назад Месси искупал его в ванночке.

Речь шла о благотворительной съёмке. Фото Месси и младенца в декабре 2007 года сделал Жоан Монтфорт. На тот момент Ямалю было пять месяцев. Аргентинец на тот момент был уже чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Тогда он играл за испанский клуб «Барселона». Сейчас за эту команду выступает Ямаль.

Напомним, в финале ЧМ-2026 сборная Испании обыграла аргентинцев со счётом 1:0 и во второй раз стала чемпионом мира. Гол в дополнительное время (106-я минута) забил вингер Ферран Торрес. После проигрыша своей команды Лионель Месси не сдержал слёз.