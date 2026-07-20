Ямаль обыграл Месси в финале ЧМ-2026 и в 19 лет стал чемпионом мира

Речь шла о благотворительной съёмке. Фото Месси и младенца в декабре 2007 года сделал Жоан Монтфорт. На тот момент Ямалю было пять месяцев. Аргентинец на тот момент был уже чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Тогда он играл за испанский клуб «Барселона». Сейчас за эту команду выступает Ямаль.