Студентов Хабаровского края приглашают на Летнюю конференцию

Студентов старших курсов и выпускников вузов, а также HR-специалистов края приглашают на Летнюю конференцию. Здесь участники смогут взглянуть на карьеру глазами работодателя, научиться презентовать свои сильные стороны и пообщаться с профильными экспертами крупнейших компаний страны. «Летняя конференция пройдет с 18 по 20 августа в Мастерской управления “Сенеж”. Подать заявку можно до 27 июля на официальном сайте. Мероприятие ежегодно объединяет тех, кто только начинает карьерный путь, и тех, кто уже сегодня формирует команды будущего. На одной площадке встречаются работодатели и молодые специалисты и разбирают реальные рабочие ситуации, получают обратную связь и узнают о профессиональном росте в компаниях», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края. Молодых участников ждут карьерные лаборатории, управленческие игры, открытые разборы, экспертные встречи, практические мастерские и многие другие активности. Организаторы обеспечивают участникам проживание, питание и образовательную программу, платить нужно только за проезд до площадки. Представители компаний также могут принять участие в мероприятии бесплатно, необходимо заплатить только за дорогу и проживание. Мероприятие проводится в рамках проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».