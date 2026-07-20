В Хабаровске после прямой линии с губернатором обновят дороги в Березовке

В Хабаровске, в посёлке Берёзовка к 1 сентября должны завершить работы по обновлению освещения и подготовке дорог, сообщает МАХ-канал губернатора Хабаровского края Михаила Демешина.
Глава региона рассказал, что жители посёлка обратились к нему во время прямой линии в марте. Тогда они пожаловались на состояние дорог и отсутствие уличного освещения.
«Тогда я дал поручение мэру краевой столицы Сергею Кравчуку исправить ситуацию, и сейчас лично объехал объекты, чтобы убедиться: обещанное будет выполнено в срок», — написал Михаил Демешин.
По словам губернатора, к началу учебного года в Берёзовке проложат новые электрические сети, заменят старые опоры и установят дополнительное освещение. Для улиц Совхозной, Сергеевской, Дальневосточной, Октябрьской, Вятской и других уже закуплены светодиодные светильники.
Также в посёлке готовятся к ремонту дорог. Конкурс на проведение работ уже объявлен, приступить к ним планируют в августе. Пока дорожники выполнили временные работы — провели грейдирование и отсыпку улиц щебнем.
«Задача — к началу осени привести их в порядок», — отметил Михаил Демешин.
Контроль за выполнением работ поручено организовать депутату Госдумы Максиму Иванову. Губернатор сообщил, что через месяц планирует снова посетить Берёзовку и проверить результаты.