Полиция оцепила Таймс-сквер после финала ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка установила оцепление вокруг Таймс-сквер после финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.
После завершения финального матча на Таймс-сквер пришли тысячи людей. Полиция выставила железные ограждения в районе 46-й улицы и 7-й авеню, не давая пешеходам пройти на саму площадь, которая также была оцеплена.
Представитель полиции не смог предоставить ТАСС информацию о том, как долго будут сохраняться ограничения на передвижение в районе Таймс-сквер, предположив, что болельщики на площади могут оставаться еще несколько часов.
Несмотря на большое скопление людей, обстановка в районе площади спокойная, стычек фанатов с полицией не наблюдается.
Финальный матч с участием команд Аргентины и Испании состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.