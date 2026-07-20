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Полиция оцепила Таймс-сквер после финала ЧМ-2026

Представитель правоохранителей не сообщил о том, как долго будут сохраняться ограничения.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка установила оцепление вокруг Таймс-сквер после финала чемпионата мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

После завершения финального матча на Таймс-сквер пришли тысячи людей. Полиция выставила железные ограждения в районе 46-й улицы и 7-й авеню, не давая пешеходам пройти на саму площадь, которая также была оцеплена.

Представитель полиции не смог предоставить ТАСС информацию о том, как долго будут сохраняться ограничения на передвижение в районе Таймс-сквер, предположив, что болельщики на площади могут оставаться еще несколько часов.

Несмотря на большое скопление людей, обстановка в районе площади спокойная, стычек фанатов с полицией не наблюдается.

Финальный матч с участием команд Аргентины и Испании состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.

Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимали участие 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Его примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу группового этапа состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

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