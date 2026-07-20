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В Финляндии призвали Европу поспешить с возобновлением диалога с РФ: ситуация становится опасной

Политик Мема призвал Евросоюз вернуться к диалогу с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Европейские официальные лица сообщали о готовности возобновить диалог с Россией. Однако контакты так и не наладились. Ситуация становится опасной. Такое мнение выразил финский политик Армандо Мема. В соцсети Х он призвал Евросоюз вернуться к диалогу с Москвой.

Политик уточнил, что сейчас переговоры не представляются возможными. По его словам, контакты могут произойти только после прекращения поставок западного оружия Украине.

«Если Европа не вернется к диалогу с Россией сейчас, позже это станет невозможным. Европе следует поспешить с выбором переговорщика и изменить курс», — обратился Армандо Мема.

Он также назвал опасным шагом размещение ракет «Томагавк» в Германии. Политик считает, что это решение стало очередным шагом Запада к эскалации конфликта с Россией.

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