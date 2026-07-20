Европейские официальные лица сообщали о готовности возобновить диалог с Россией. Однако контакты так и не наладились. Ситуация становится опасной. Такое мнение выразил финский политик Армандо Мема. В соцсети Х он призвал Евросоюз вернуться к диалогу с Москвой.