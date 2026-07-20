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Юные курсанты-моряки вернулись в Хабаровск после двухнедельного шлюпочного похода

В Хабаровске завершился 69-й шлюпочный поход «Парус Отечества». Курсанты и педагоги Клуба юных моряков «Алые паруса» имени Геннадия Невельского преодолели 400 километров по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Поход длился две недели. В этом году к водному путешествию привлекли много новичков — из 30 участников 12 отправились в путь впервые. Ежедневно команда проходила около 40 километров.

В Хабаровске завершился 69-й шлюпочный поход «Парус Отечества». Курсанты и педагоги Клуба юных моряков «Алые паруса» имени Геннадия Невельского преодолели 400 километров по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Поход длился две недели. В этом году к водному путешествию привлекли много новичков — из 30 участников 12 отправились в путь впервые. Ежедневно команда проходила около 40 километров. Чтобы облегчить задачу неопытным гребцам, время на веслах сократили с 15 до 10 минут, после чего курсанты менялись. На некоторых участках ялы шли под парусами. Финишировали моряки в районе яхт-клуба. Отличившимся курсантам и педагогам вручили благодарности. По морской традиции экипажу подарили поросенка (не настоящего, а в виде торта).