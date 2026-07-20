На Камчатке вводят новую меру поддержки для воспитавших защитника Отечества

Как ранее сообщал ТАСС, демобилизованные участники СВО из Камчатского края могут получить финансовую помощь на открытие своего дела в рамках специально созданного для этой категории граждан соцконтракта. В целом для участников специальной военной операции и их семей в регионе предусмотрен обширный пакет мер поддержки: единовременные выплаты при заключении контракта, ранениях, выдача бесплатных земельных участков, налоговые льготы, право на заключение социального контракта, помощь семьям, внеочередное зачисление детей участников СВО в детские сады, освобождение от оплаты за посещение дошкольных учреждений, бесплатное горячее питание в школах, приоритетное поступление детей в вузы, ссузы и др.