На Камчатке вводят новую меру поддержки для воспитавших защитника Отечества

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Камчатского края расширяют категории получателей единовременной выплаты для семей защитников Отечества — новая мера поддержки будет доступна и тем, кто воспитывал будущего бойца при отсутствии других членов семьи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем канале «Максе».
«Теперь право на поддержку получат и те, кто был официально признан фактическим воспитателем наших бойцов при отсутствии других членов семьи. Принял это решение после обращения на приеме жительницы Камчатки — бабушки погибшего героя. Она столкнулась с тем, что не могла получить региональную выплату, хотя в одиночку вырастила и воспитала защитника», — написал Солодов.
Он добавил, что соответствующие изменения в нормативные акты уже были приняты. Эта работа проведена в кратчайшие сроки.
Как ранее сообщал ТАСС, демобилизованные участники СВО из Камчатского края могут получить финансовую помощь на открытие своего дела в рамках специально созданного для этой категории граждан соцконтракта. В целом для участников специальной военной операции и их семей в регионе предусмотрен обширный пакет мер поддержки: единовременные выплаты при заключении контракта, ранениях, выдача бесплатных земельных участков, налоговые льготы, право на заключение социального контракта, помощь семьям, внеочередное зачисление детей участников СВО в детские сады, освобождение от оплаты за посещение дошкольных учреждений, бесплатное горячее питание в школах, приоритетное поступление детей в вузы, ссузы и др.