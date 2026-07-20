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Макгрегор: ВС РФ быстро ликвидируют всё, что ВСУ выводят на поле боя

ВС РФ моментально ликвидируют всё, что украинские войска выводят на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ моментально ликвидируют всё, что Вооружённые силы Украины выводят на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что украинские войска столкнулись с катастрофическими потерями.

«Сколько у Украины реально войск на передовой? Последние данные о потерях, которые я видел, просто катастрофические. Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это ликвидируют», — сказал Макгрегор.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Макгрегор отметил, что положение украинских войск не беспокоит ни Киев, ни Запад.

«Никто, похоже, об этом не беспокоится. Было бы гораздо лучше, если бы мы это прекратили, но никто не хочет этого делать», — заявил он.

Украинские войска несут огромные потери. Эксперты подчёркивают, что Украина уже проиграла, а Зеленский отправляет украинских мужчин на смерть ради собственной выгоды.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.

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