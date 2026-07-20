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Россиянам рассказали, как не потерять пенсионные накопления при смене фонда

Недбай: досрочная смена пенсионного фонда может лишить россиян прибыли.

Источник: Комсомольская правда

Попытка самостоятельно управлять пенсионными накоплениями может привести к потере части дохода. Об этом заявил председатель Совета НАПФ Аркадий Недбай.

По словам специалиста, главная ошибка — досрочный перевод средств между страховщиками. В системе обязательного пенсионного страхования сохранить все инвестиции можно только при смене фонда раз в пять лет.

«Если инициировать смену фонда досрочно, до истечения этого срока, происходит автоматическая потеря всего инвестиционного дохода, заработанного за последний пятилетний период», — сказал он для «Прайм».

Чтобы избежать финансовых потерь, Недбай рекомендует заранее получить выписку у действующего страховщика и уточнить дату окончания пятилетнего периода. Альтернативой может стать перевод накоплений в программу долгосрочных сбережений.

Ранее KP.RU сообщал, что в России 1 августа проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Это коснется тех, за кого работодатели отчисляли страховые взносы в 2025 году, независимо от статуса работы в 2026 году.