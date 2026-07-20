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ФБР отстранили от расследований по делам ICE, пишет NYT

Федеральному бюро расследований запретили участвовать в разбирательствах по инцидентам с участием сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Федеральному бюро расследований запретили участвовать в разбирательствах по инцидентам с участием сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The New York Times.

Поводом для изменения процедуры стали резонансные случаи в Техасе и Мэне, где агенты ICE застрелили двух водителей. После этого куратор Белого дома по охране границы Том Хоман приостановил практику полицейских погонь, однако 15 июля президент Дональд Трамп отменил это ограничение.

Согласно полученным указаниям, бюро больше не будет проверять заявления о нападениях на сотрудников Министерства внутренней безопасности. Ранее такие расследования позволяли установить, действовали ли агенты в рамках самообороны. В то же время, как отмечает издание, сбор улик мог сыграть против них, если бы выяснилась неправомерность действий.

В Минюсте и Министерстве внутренней безопасности отрицают факт изменения политики. Между тем в январе в Миннесоте во время рейда против нелегальных мигрантов произошли две гибели: 7 числа офицер ICE смертельно ранил женщину, пытавшуюся, по его версии, наехать на него, а 24 января был застрелен еще один протестующий. Эти события вызвали массовые акции в штате и по всей стране.

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