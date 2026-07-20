Лоза объяснил конфликт с Куртуковой и раскритиковал её хит «Матушка-земля»

«Он говорит: “Она девочке нашей не подойдёт”. Я говорю: “Ну и слава Богу”. Ну, не подойдёт и не подойдёт. Её спела другая певица. Всё. Вот это весь конфликт, больше говорить нам не о чем», — пояснил музыкант.