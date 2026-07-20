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«Ничего себе!»: Матвеев высказался о своей неожиданной популярности за рубежом

Актер Максим Матвеев прокомментировал свою неожиданную популярность в зарубежных соцсетях. На VK Fest его спросили, как он относится к тому, что после выхода экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» иностранные зрительницы стали массово публиковать ролики с его участием и создавать фанатские видео, зачастую даже не понимая русского языка.

Актер Максим Матвеев прокомментировал свою неожиданную популярность в зарубежных соцсетях. На VK Fest его спросили, как он относится к тому, что после выхода экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» иностранные зрительницы стали массово публиковать ролики с его участием и создавать фанатские видео, зачастую даже не понимая русского языка.

По словам артиста, сам он узнал об этом совершенно случайно — из публикаций в Сети.

— Никак, я за ними наблюдаю просто со стороны. Я смотрю: ничего себе! — заявил Матвеев изданию Super.

При этом он пошутил, что столь внезапная популярность пока не доставляет ему неудобств. По словам актера, поклонницы еще не начали дежурить у его дома, что, наверняка, радует его жену, актрису Елизавету Боярскую.

В последнее время в зарубежных социальных сетях Матвеева все чаще сравнивают с британским актером Аароном Тейлором-Джонсоном, который также исполнил роль графа Вронского в экранизации «Анны Карениной» 2012 года. Многие пользователи отмечают, что российский артист произвел на них более сильное впечатление.

В начале апреля Максим Матвеев разместил в соцсети фото со старшим сыном Андреем от коллеги Елизаветы Боярской. Он поздравил наследника, которому исполнилось 14 лет, с днем рождения.