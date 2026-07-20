«Ничего себе!»: Матвеев высказался о своей неожиданной популярности за рубежом

Актер Максим Матвеев прокомментировал свою неожиданную популярность в зарубежных соцсетях. На VK Fest его спросили, как он относится к тому, что после выхода экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» иностранные зрительницы стали массово публиковать ролики с его участием и создавать фанатские видео, зачастую даже не понимая русского языка.