Американские дипломаты назвали следующую цель Ирана на Ближнем Востоке: кому ждать удара

Посольство посоветовало американцам следовать указаниям местных властей. В материале не уточняется, по каким каналам поступило соответствующее предостережение.
«Посольство США располагает информацией, которая позволяет предположить, что Иран может предпринять атаки на некоторые объекты в центральной части Манамы», — сказано в публикации.
По данным Washington Post, Пентагон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке. США на фоне гибели солдат на американских базах в Иордании и Ираке могут возобновить масштабную войну с Ираном, пишет издание.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше