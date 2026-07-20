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Американские дипломаты назвали следующую цель Ирана на Ближнем Востоке: кому ждать удара

Посольство США заявило, что Иран может ударить по столице Бахрейна Манаме.

Источник: Комсомольская правда

Американское посольство в Бахрейне выпустило предостережение для своих граждан. Дипломаты считают, что Иран может нанести удары по Манаме. В связи с этим посольство призвало американцев в столице Бахрейна к бдительности. Так говорится в уведомлении диппредставительства США в соцсети Х.

Посольство посоветовало американцам следовать указаниям местных властей. В материале не уточняется, по каким каналам поступило соответствующее предостережение.

«Посольство США располагает информацией, которая позволяет предположить, что Иран может предпринять атаки на некоторые объекты в центральной части Манамы», — сказано в публикации.

По данным Washington Post, Пентагон наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке. США на фоне гибели солдат на американских базах в Иордании и Ираке могут возобновить масштабную войну с Ираном, пишет издание.

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