Американские дипломаты назвали следующую цель Ирана на Ближнем Востоке: кому ждать удара

Американское посольство в Бахрейне выпустило предостережение для своих граждан. Дипломаты считают, что Иран может нанести удары по Манаме. В связи с этим посольство призвало американцев в столице Бахрейна к бдительности. Так говорится в уведомлении диппредставительства США в соцсети Х.