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Свет и воду вернули жителям села Таёжное Хабаровского района

Энерго- и водоснабжение отсутствовали в домах сельчан двое суток.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вчера, 19 июля, в селе Таёжное Хабаровского района восстановили электро- и водоснабжение — поломка на сетях АО «Оборонэнерго» произошла в пятницу около 22:00, в результате чего местные жители остались без света и холодной воды на двое суток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В пятницу на сетях «Оборонэнерго» произошел сбой. Свет и, как следствие, холодная вода перестали подаваться в дома сельчан. Проблему ресурсоснабжающая компания решала в течение двух дней. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Нарушение устранили вчера вечером, ориентировочно в 19:00, — сообщил замглавы администрации района — председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Дмитрий Чупрасов.

Напомним, что в июне жители села Таежное также оставались без света и воды из-за непогоды. Тогда сильный ветер повалил дерево на линии электропередач, что привело к отключению насосной станции, которая обеспечивала подачу воды в населенный пункт.