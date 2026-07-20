Свет и воду вернули жителям села Таёжное Хабаровского района

Вчера, 19 июля, в селе Таёжное Хабаровского района восстановили электро- и водоснабжение — поломка на сетях АО «Оборонэнерго» произошла в пятницу около 22:00, в результате чего местные жители остались без света и холодной воды на двое суток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В пятницу на сетях «Оборонэнерго» произошел сбой. Свет и, как следствие, холодная вода перестали подаваться в дома сельчан. Проблему ресурсоснабжающая компания решала в течение двух дней. Для жителей организовали подвоз питьевой воды. Нарушение устранили вчера вечером, ориентировочно в 19:00, — сообщил замглавы администрации района — председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения Дмитрий Чупрасов.
Напомним, что в июне жители села Таежное также оставались без света и воды из-за непогоды. Тогда сильный ветер повалил дерево на линии электропередач, что привело к отключению насосной станции, которая обеспечивала подачу воды в населенный пункт.