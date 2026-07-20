«Понимать, а не заучивать»: красноярцам рассказали, как сдать экзамены в топовую финансовую магистратуру

«На экзамене оценивается логика и умение рассуждать, а не просто заученные формулы или определения. Структурируйте ответ: начните с введения, раскройте суть и сделайте выводы. Будьте конкретны и используйте примеры. И главное — не переживайте, вы справитесь, даже если у вас нет базового экономического образования. На программе вас всему научат», — посоветовал со-руководитель магистратуры от ВШМ СПбГУ Александр Андрианов, преподаватель программ ВТБ Образование.