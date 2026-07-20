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«Понимать, а не заучивать»: красноярцам рассказали, как сдать экзамены в топовую финансовую магистратуру

Экономисты, юристы, управленцы и инженеры могут подать документы на уникальную магистерскую программу «Профессиональные финансы» СФУ и ВШМ СПбГУ. Организаторы рассказали, как успешно пройти вступительные испытания.

Экономисты, юристы, управленцы и инженеры — выпускники вузов и работающие специалисты, могут подать документы на уникальную магистерскую программу «Профессиональные финансы» Сибирского федерального университета и Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Слушатели программы, стратегическим партнером которой выступает банк ВТБ, получают сразу два диплома магистра — финансиста и менеджера. Организаторы рассказали, как успешно пройти вступительные испытания.

Вступительный экзамен длится один час и проходит в письменной форме. Поступающие должны ответить на один вопрос по макроэкономике, корпоративным финансам или финансовым рынкам.

«На экзамене оценивается логика и умение рассуждать, а не просто заученные формулы или определения. Структурируйте ответ: начните с введения, раскройте суть и сделайте выводы. Будьте конкретны и используйте примеры. И главное — не переживайте, вы справитесь, даже если у вас нет базового экономического образования. На программе вас всему научат», — посоветовал со-руководитель магистратуры от ВШМ СПбГУ Александр Андрианов, преподаватель программ ВТБ Образование.

Магистратура готовит специалистов для финансового сектора и промышленных гигантов Красноярского края, учитывая запросы работодателей. В разработке материала участвовал в том числе топ-менеджмент ВТБ. Обучение выстроено на стыке жестких финансовых дисциплин и управленческих навыков, а средний возраст преподавателей-практиков составляет 45 лет.

Отправить заявку необходимо до 5 августа 2026 года. Подробная программа вступительных испытаний и форма для подачи документов размещены на сайте Сибирского федерального университета в разделе «Поступление».

Реклама. ПАО Банк ВТБ. erid:

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