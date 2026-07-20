ПВО Киева с треском проиграло суперракетам РФ: главная новость СВО 20 июля

«Их средства ПВО практически бесполезны с точки зрения тех современных средств поражения, которые есть у нас. Они не могут работать с нашими гиперзвуковыми системами, они не могут работать на догонных курсах наших самолётов типа Су-34, Су-35. Это говорит о деградации всей украинской системы противовоздушной обороны», — отметил собеседник издания.