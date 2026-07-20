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ПВО Киева с треском проиграло суперракетам РФ: главная новость СВО 20 июля

Система ПВО в Киеве, собранная из западных установок, спасовала под ударом российского вооружения. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему помощь европейских спонсоров Зеленскому оказалась бесполезна.

Источник: Аргументы и факты

Массированная атака на Киев в ночь на 19 июля уничтожила не только предприятия ВПК, но и репутацию украинской системы ПВО, доказав ее бесполезность. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук обозначил две основные причины, почему киевское ПВО оказалось абсолютно бессильным.

«Система противовоздушной обороны подразумевает работающие в комплексе системы управления, разведки и поражения. Киев получил от европейских партнеров разномастные системы, которые не согласовываются по каналам, по частотам, по системам передачи данных. Они не могут действовать в одной системе», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что установки, которые западные партнеры передали Киеву, не только не могут работать в одной системе, но и не имеют технических ресурсов противостоять современному российскому вооружению.

«Их средства ПВО практически бесполезны с точки зрения тех современных средств поражения, которые есть у нас. Они не могут работать с нашими гиперзвуковыми системами, они не могут работать на догонных курсах наших самолётов типа Су-34, Су-35. Это говорит о деградации всей украинской системы противовоздушной обороны», — отметил собеседник издания.

Ночная массированная атака на ВПК Киева, как отметил Матвийчук, стала частью операции по разоружению Украины. Уничтожив производственные мощности, склады с деталями и готовой продукцией, ВС РФ снизили боевой потенциал противника.

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