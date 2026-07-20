В Хабаровском крае у шаурмы нашли «белое пятно»

В Хабаровском крае владельцу киоска шаурмы «За обе щеки» объявили предостережение из-за нарушений при организации работы с продукцией животного происхождения, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Проверка показала, что индивидуальный предприниматель Ганиев Г. Н. не зарегистрирован в компонентах федеральной государственной информационной системы «ВетИС». При этом ветеринарные сопроводительные документы на поступающую подконтрольную продукцию не оформлялись, а прослеживаемость товаров отсутствовала.
Из-за этого специалисты не могут установить, проходило ли сырьё для приготовления шаурмы и других блюд обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, а также соблюдались ли сроки его годности.
В управлении отметили, что с начала года в Хабаровском крае выявили 32 нарушения в работе предприятий общественного питания.