Эксперт Кумо: разрыв связей с России был бы для Японии самоубийством

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Поддержание культурных и академических обменов между Японией и Россией — это необходимость, которая сама собой разумеется, поскольку полный разрыв связей с Москвой был бы для Токио «национальным самоубийством». Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС директор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо, комментируя возможность возобновления отправки японских студентов в РФ. О проработке такого шага ранее сообщали источники.
«Поддержание культурных и академических обменов — это само собой разумеющееся, и я последовательно это поддерживаю. Разрыв с такой огромной страной, которая является нашим соседом, просто немыслим. Для [нашей] страны это было бы самоубийством», — отметил он.
Вместе с тем Кумо обратил внимание, что критика со стороны тех, кто выступает против возобновления отправки студентов в РФ, несостоятельна. «Некоторые утверждают, что “студенты не должны ездить в страны, вовлеченные в конфликт”, но в этом случае японские граждане не смогли бы поехать в Соединенные Штаты, и такие аргументы лишены логической последовательности», — пояснил он.
Говоря об украинских ударах по гражданским объектам в России, Кумо выразил надежду, что МИД Японии примет необходимые меры. «Если частота и ущерб от недавних атак Украины на Москву и Санкт-Петербург, о которых сообщается в СМИ, соответствуют действительности, то бесспорно, что есть опасения, учитывая, что Украина атакует гражданские объекты. Хотелось бы, чтобы МИД Японии принял достаточные меры», — добавил он.
Возобновление обменов.
Япония, как стало известно, постепенно возобновляет молодежные и студенческие обмены с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях и приверженность антироссийским санкциям. Ранее в Японо-российском центре молодежных обменов ТАСС рассказали о возобновлении отправки в РФ молодых японских исследователей, а позднее источники сообщили о проработке возобновления программы отправки в Россию и японских студентов.
Программа молодежных обменов была запущена в 1999 году, когда было принято межправительственное соглашение. В соответствии с ним между РФ и Японией была создана двусторонняя комиссия по молодежным обменам. По данным японского МИД, в рамках программ двусторонней комиссии участниками молодежных обменов в период с июля 1999 по февраль 2022 года стали около 9 800 человек. Отправка студентов на краткосрочные стажировки является частью этой программы.
Власти Японии в 2022 году приняли решение об отказе от культурных и гуманитарных обменов с РФ на правительственном уровне. Полностью обмены между Японией и Россией не прекратились. В частности, продолжается ежегодный Фестиваль российской культуры в Японии, для участия в отдельных мероприятиях в Россию приезжают и японские гости.
Преградой для активизации обменов и проведения программ с правительственным участием были ограничения на поездки в РФ: власти рекомендовали не посещать страну независимо от цели. Однако, в сентябре 2025 года кабмин Японии смягчил эти ограничения, допустил поездки по так называемым вынужденным обстоятельствам, к которым относятся гуманитарные и деловые цели, учеба, научные исследования, образование и художественная деятельность.