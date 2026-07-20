Эксперт Кумо: разрыв связей с России был бы для Японии самоубийством

Вместе с тем Кумо обратил внимание, что критика со стороны тех, кто выступает против возобновления отправки студентов в РФ, несостоятельна. «Некоторые утверждают, что “студенты не должны ездить в страны, вовлеченные в конфликт”, но в этом случае японские граждане не смогли бы поехать в Соединенные Штаты, и такие аргументы лишены логической последовательности», — пояснил он.