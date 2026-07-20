Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Хабаровск» сегодня проведет второй матч в новом сезоне

Матч пройдет в Волгограде, соперником армейцев станет местный «Ротор». Встреча начнется сегодня в 02:30 по хабаровскому времени (19:30 МСК). Напомним, что в первом матче этого сезона «СКА-Хабаровск» проиграл в гостях «Челябинску» со счетом 1:3. Единственный мяч в составе красно-синих забил Михаил Горелишвили.

Матч пройдет в Волгограде, соперником армейцев станет местный «Ротор». Встреча начнется сегодня в 02:30 по хабаровскому времени (19:30 МСК). Напомним, что в первом матче этого сезона «СКА-Хабаровск» проиграл в гостях «Челябинску» со счетом 1:3. Единственный мяч в составе красно-синих забил Михаил Горелишвили.