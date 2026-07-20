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Инвестиционная афера: мошенники обманули жительницу ЕАО на 210 тысяч рублей

Жительница поселка Николаевка увидела в интернете рекламу о получении дополнительного дохода, перешла по ссылке, после чего ей позвонил неизвестный мужчина и предложил заработок на криптобирже. Женщина согласилась, перевела деньги на несуществующий брокерский счет, затем оформила кредит и также перевела эти средства. Общая сумма потерь составила 210 тысяч рублей. Когда обещанная прибыль так и не поступила.

Жительница поселка Николаевка увидела в интернете рекламу о получении дополнительного дохода, перешла по ссылке, после чего ей позвонил неизвестный мужчина и предложил заработок на криптобирже. Женщина согласилась, перевела деньги на несуществующий брокерский счет, затем оформила кредит и также перевела эти средства. Общая сумма потерь составила 210 тысяч рублей. Когда обещанная прибыль так и не поступила, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ход расследования взят на контроль прокуратурой.