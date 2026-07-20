Российские войска быстро уничтожают технику и личный состав, которые Киев пытается задействовать на передовой. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают. Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше», — сказал он на YouTube-канале.
Макгрегор отметил, что масштабы потерь украинской армии достигли критического уровня. По его словам, киевский режим и Запад недостаточно учитывают последствия происходящего для военных ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям.