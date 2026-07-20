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«Гигантская газонокосилка»: в США поразились ходу конфликта на Украине

Аналитик Макгрегор: армия России уничтожает все, что ВСУ выводят на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска быстро уничтожают технику и личный состав, которые Киев пытается задействовать на передовой. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают. Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше», — сказал он на YouTube-канале.

Макгрегор отметил, что масштабы потерь украинской армии достигли критического уровня. По его словам, киевский режим и Запад недостаточно учитывают последствия происходящего для военных ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения позволяет говорить о приближении завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ ежедневно ведут наступательные действия по всем направлениям.

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