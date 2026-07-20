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Де ла Фуэнте считает, что испанцы должны были побеждать в основное время

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0 в финале чемпионата мира.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Испании должны были побеждать в финале чемпионата мира в основное время. Такое мнение высказал главный тренер команды Луис де ла Фуэнте, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании обыграла команду Аргентины в дополнительное время со счетом 1:0 в финале чемпионата мира. Сборная Аргентины стала первой командой, которая не нанесла ни одного удара по воротам соперника в основное время финального матча чемпионата мира. Испанцы пробили по воротам соперника 15 раз, 10 раз попав в створ.

«Я особенно горжусь этим поколением футболистов, которые выросли вместе с этой идеей, совершенствуя ее и подавая нам пример команды, семьи. Это игроки исключительного таланта. Для меня было честью сопровождать их на этом пути. Я очень взволнован, оглядываясь назад. Мы много говорили с игроками. Мы выиграли все, и это замечательно. Это поколение футболистов, которыми мы гордимся. Вместе мы сильнее», — сказал де ла Фуэнте.

«Я думаю, что исход игры должен был решиться раньше. Отличные сейвы [аргентинского вратаря Эмилиано] Мартинеса помешали нам выиграть раньше, но это финал чемпионата мира, и даже если соперник играет вдесятером, нужно терпеть», — добавил тренер.

В компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил полузащитник Энцо Эрнандес, аргентинцы остались в меньшинстве.

Де ла Фуэнте стал третьим главным тренером, которому удалось привести команду к победам на чемпионате мира и чемпионате Европы.