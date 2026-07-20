Де ла Фуэнте считает, что испанцы должны были побеждать в основное время

«Я особенно горжусь этим поколением футболистов, которые выросли вместе с этой идеей, совершенствуя ее и подавая нам пример команды, семьи. Это игроки исключительного таланта. Для меня было честью сопровождать их на этом пути. Я очень взволнован, оглядываясь назад. Мы много говорили с игроками. Мы выиграли все, и это замечательно. Это поколение футболистов, которыми мы гордимся. Вместе мы сильнее», — сказал де ла Фуэнте.