Киев и НАТО в панике: неуловимые суперракеты РФ крушат цели на Украине

«Ракеты “Искандер” имеют дальность полета до 500 километров, боевая часть — 450 килограмм. Оперативно-тактический ракетный комплекс имеет высокую точность поражения и квазибаллистическую траекторию, то есть маневрирует в полёте, что делает перехват этих ракет очень сложным. Более того, были данные в иностранных СМИ о том, что траектория ракет “Искандер” несколько месяцев назад изменилась и стала практически вертикальной, что еще больше усложнило ее перехват», — объяснил он.