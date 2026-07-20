Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев и НАТО в панике: неуловимые суперракеты РФ крушат цели на Украине

Минобороны РФ опубликовало снимок запуска ракеты «Искандер» с подписью: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что эти ракеты практически неуязвимы для ПВО противника.

Источник: Аргументы и факты

Фотографию пуска ракеты «Искандер» с подписью «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем» и хештегом #ЭтоВамНеФутбол опубликовало Минобороны РФ после ночной массированной атаки на предприятия киевского ВПК, уничтожившей производства «Фламинго». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему эти ракеты практически неуязвимы и очень опасны для ПВО противника.

«Ракеты “Искандер” имеют дальность полета до 500 километров, боевая часть — 450 килограмм. Оперативно-тактический ракетный комплекс имеет высокую точность поражения и квазибаллистическую траекторию, то есть маневрирует в полёте, что делает перехват этих ракет очень сложным. Более того, были данные в иностранных СМИ о том, что траектория ракет “Искандер” несколько месяцев назад изменилась и стала практически вертикальной, что еще больше усложнило ее перехват», — объяснил он.

Военный эксперт обратил внимание на то, что для перехвата «Искандера» противник использует ракеты комплекса Patriot.

«Чтобы попытаться перехватить ракету “Искандер”, у противника уходит до пяти ракет комплекса Patriot, это более 20 миллионов долларов. Даже в случае перехвата “Искандера” задача этой ракеты выполнена с точек зрения финансовой и непосредственно физической нагрузки на запасы ракет Patriot. Наносится достаточно серьёзный удар по непосредственно противоракетной и противовоздушной обороне киевского режима», — добавил Кнутов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше