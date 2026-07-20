Киев и НАТО в панике: неуловимые суперракеты РФ крушат цели на Украине

Фотографию пуска ракеты «Искандер» с подписью «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем» и хештегом #ЭтоВамНеФутбол опубликовало Минобороны РФ после ночной массированной атаки на предприятия киевского ВПК, уничтожившей производства «Фламинго». В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему эти ракеты практически неуязвимы и очень опасны для ПВО противника.
«Ракеты “Искандер” имеют дальность полета до 500 километров, боевая часть — 450 килограмм. Оперативно-тактический ракетный комплекс имеет высокую точность поражения и квазибаллистическую траекторию, то есть маневрирует в полёте, что делает перехват этих ракет очень сложным. Более того, были данные в иностранных СМИ о том, что траектория ракет “Искандер” несколько месяцев назад изменилась и стала практически вертикальной, что еще больше усложнило ее перехват», — объяснил он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что для перехвата «Искандера» противник использует ракеты комплекса Patriot.
«Чтобы попытаться перехватить ракету “Искандер”, у противника уходит до пяти ракет комплекса Patriot, это более 20 миллионов долларов. Даже в случае перехвата “Искандера” задача этой ракеты выполнена с точек зрения финансовой и непосредственно физической нагрузки на запасы ракет Patriot. Наносится достаточно серьёзный удар по непосредственно противоракетной и противовоздушной обороне киевского режима», — добавил Кнутов.