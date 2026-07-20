Пожар в Хабаровске уничтожил нежилой дом на улице Тихой

Пламя охватило 50 квадратных метров, и потребовался час двадцать минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели МЧС сейчас устанавливают причину возгорания. Этот случай стал одним из шести пожаров, зарегистрированных в Хабаровском крае за минувшие сутки, причём половина из них пришлась на жилые объекты.