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Пожар в Хабаровске уничтожил нежилой дом на улице Тихой

В Хабаровске на улице Тихой загорелся одноэтажный кирпичный частный дом с деревянной пристройкой.

Источник: Комсомольская правда

Пламя охватило 50 квадратных метров, и потребовался час двадцать минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Дознаватели МЧС сейчас устанавливают причину возгорания. Этот случай стал одним из шести пожаров, зарегистрированных в Хабаровском крае за минувшие сутки, причём половина из них пришлась на жилые объекты.

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