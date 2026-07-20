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В Комсомольске-на-Амуре устроят фестиваль боди-арта на набережной

Гостей ждут музыка, ярмарка мастеров и конкурс художников.

В Комсомольске-на-Амуре 25 июля пройдёт фестиваль боди-арта «Таёжная столица», сообщает администрация города Комсомольска-на-Амуре.

Праздничная программа развернётся на набережной Первостроителей с 11:00 до 22:00. Художники будут создавать конкурсные работы прямо перед зрителями.

В течение дня для гостей подготовят выступления творческих коллективов, живую музыку, DJ-сеты, ярмарку мастеров и интерактивные площадки.

Завершится фестиваль дефиле конкурсных работ, подведением итогов и награждением победителей. После этого для участников и гостей организуют концертную программу.

Вход на мероприятие свободный.