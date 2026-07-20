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Месси считает, что сборная Испании играла лучше в финале чемпионата мира

Аргентинцы проиграли со счетом 0:1 в дополнительное время.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси считает, что в финале чемпионата мира его команда играла хуже сборной Испании. Комментарий Месси приводит телеканала ESPN.

Встреча завершилась поражением аргентинцев после дополнительного времени со счетом 0:1.

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил, — сказал Месси. — Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду, игроков и страну».

Ранее ТАСС сообщал, Месси не смог сдержать слез после поражения команды в финальном матче чемпионата мира от испанцев.