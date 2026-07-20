Месси считает, что сборная Испании играла лучше в финале чемпионата мира

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил, — сказал Месси. — Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем. Это не значит, что мы забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду, игроков и страну».