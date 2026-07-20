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США получат сотни гробов из Ирана: главная новость войны 20 июля

В США начали признавать потери, которые раньше тщательно старались скрывать. Эксперт Перенджиев объяснил, почему это произошло именно сейчас. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты начали менять риторику и осторожно приоткрывать правду о реальных потерях в противостоянии с Ираном. Поводом для этого стало недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета, который был вынужден подтвердить, что при ударе по американской базе в Иордании погибли два человека, один пропал без вести, четверо были госпитализированы, а несколько военнослужащих получили легкие травмы.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что ранее Вашингтон всячески пытался скрыть реальное положение дел.

«Американские военные гибли еще с конца февраля. Но дело в том, что тогда Вашингтон всячески пытался скрыть реальное положение дел. Если и признавали гибель, то речь шла о каких-то единицах. А на самом деле тогда гибли десятки военных», — подчеркнул эксперт.

Почему же сейчас Белый дом решил заговорить о жертвах? По мнению Перенджиева, стратегия тотального замалчивания с треском провалилась, и удерживать информацию под замком стало физически невозможно.

«Я полагаю, что счёт погибших американских военных уже перевалил за несколько сотен. В такой ситуации уже сложно скрывать потери и говорить, что якобы там погиб один-два. Скорее всего, уже готовят американское общественное мнение к тому, что количество погибших значительно выше», — отметил политолог.

Попытка выдать желаемое за действительное может обернуться для американской администрации катастрофой не только репутационного, но и правового характера. Перенджиев считает, что дальнейшее вранье грозит Вашингтону серьезными последствиями внутри страны.

«Само сокрытие уже может вылиться в серьёзные обвинения, причем не только политические, но, возможно, даже и с точки зрения уголовного кодекса. Поэтому здесь они вынуждены именно признать, что да, есть гибель личного состава, и она значительная», — констатировал эксперт.

Перенджиев допустил, что Иран может готовить наземную операцию против США, и в таком случае количество погибших и раненых будет расти стремительно.

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