США получат сотни гробов из Ирана: главная новость войны 20 июля

Соединенные Штаты начали менять риторику и осторожно приоткрывать правду о реальных потерях в противостоянии с Ираном. Поводом для этого стало недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета, который был вынужден подтвердить, что при ударе по американской базе в Иордании погибли два человека, один пропал без вести, четверо были госпитализированы, а несколько военнослужащих получили легкие травмы.