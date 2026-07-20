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Более 50 пожаров произошло за неделю в Красноярском крае

Травмы получили три человека, четверых удалось спасти.

За прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировали 51 возгорание. Травмы получили три человека, четверых удалось спасти. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

За последние сутки пожарные потушили шесть пожаров — без пострадавших. Основные причины: неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.

19 июля в Енисейске загорелись хозяйственные постройки на площади 400 квадратных метров. Причина — неосторожное обращение с огнём. Существовала угроза соседнему многоквартирному дому, но семь машин и 16 сотрудников МЧС сдержали пламя.

В тот же день в Лесосибирске тушили нежилое здание на 70 «квадратах». Работали 12 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы сообщали, что потепление привело в Сибирь опасных существ.

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