Более 50 пожаров произошло за неделю в Красноярском крае

За прошедшую неделю в Красноярском крае ликвидировали 51 возгорание. Травмы получили три человека, четверых удалось спасти. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
За последние сутки пожарные потушили шесть пожаров — без пострадавших. Основные причины: неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.
19 июля в Енисейске загорелись хозяйственные постройки на площади 400 квадратных метров. Причина — неосторожное обращение с огнём. Существовала угроза соседнему многоквартирному дому, но семь машин и 16 сотрудников МЧС сдержали пламя.
В тот же день в Лесосибирске тушили нежилое здание на 70 «квадратах». Работали 12 человек и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы сообщали, что потепление привело в Сибирь опасных существ.