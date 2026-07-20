Женщина в наушниках погибла под поездом на востоке Красноярского края

На Красноярской железной дороге вблизи остановочного пункта Иланка пассажирский поезд смертельно травмировал 38-летнюю местную жительницу.
Как сообщили в СК на транспорте, трагедия случилась 17 июля. Установлено, что женщина в наушниках шла через пути по регулируемому переходу и не заметила приближающийся состав, двигавшийся навстречу. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), выясняются все обстоятельства и причины.