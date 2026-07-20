Женщина в наушниках погибла под поездом на востоке Красноярского края

Как сообщили в СК на транспорте, трагедия случилась 17 июля. Установлено, что женщина в наушниках шла через пути по регулируемому переходу и не заметила приближающийся состав, двигавшийся навстречу. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось.