Жителя Комсомольского района, лишенного водительских прав, поймали за вождением автомобиля

Сотрудники ГАИ Комсомольского района остановили автомобиль с 45-летним водителем. После проверки документов выяснилось, что в феврале 2024 года его осудили за пьяное вождение при наличии административного наказания. Мужчине вынесли приговор в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 2 года. Однако он снова сел за руль. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли обязательство о явке.