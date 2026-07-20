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Жителя Комсомольского района, лишенного водительских прав, поймали за вождением автомобиля

Сотрудники ГАИ Комсомольского района остановили автомобиль с 45-летним водителем. После проверки документов выяснилось, что в феврале 2024 года его осудили за пьяное вождение при наличии административного наказания. Мужчине вынесли приговор в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 2 года. Однако он снова сел за руль. Возбуждено.

Сотрудники ГАИ Комсомольского района остановили автомобиль с 45-летним водителем. После проверки документов выяснилось, что в феврале 2024 года его осудили за пьяное вождение при наличии административного наказания. Мужчине вынесли приговор в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 2 года. Однако он снова сел за руль. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли обязательство о явке.