Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми волонтёры спасли 28 птиц с места разлива нефтепродуктов на Мулянке

Им необходима помощь неравнодушных граждан.

Двадцать пять уток, две поганки и один кулик были спасены за воскресенье, 19 июля, с места разлива нефтепродуктов на реке Мулянка в Перми. Об этом сообщила координатор волонтёров Анастасия Старкова.

Птиц выловили из реки, отмыли от нефтепродуктов, их осмотрели врачи и дали рекомендации по питанию и лечению. В понедельник, 20 июля, работы продолжатся. Ранее активисты сообщали, что им необходимы моющие средства и губки. На данный момент потребность закрыта.

«Завтра работа будет продолжаться. Одевайтесь в одежду, которую не жаль выбросить, по погоде, с собой берите угольную маску. После работы примите сорбенты. Находиться на территории не желательно более 2 часов. Не берите с собой детей, это не развлечение», — написала волонтёр.

Напомним, прокуратура организовала проверку после информации о разливе нефтепродуктов в реку Мулянку. Фотографии с загрязнённого объекта стали появляться в соцсетях в пятницу, 17 июля.