В Перми волонтёры спасли 28 птиц с места разлива нефтепродуктов на Мулянке

Двадцать пять уток, две поганки и один кулик были спасены за воскресенье, 19 июля, с места разлива нефтепродуктов на реке Мулянка в Перми. Об этом сообщила координатор волонтёров Анастасия Старкова.
Птиц выловили из реки, отмыли от нефтепродуктов, их осмотрели врачи и дали рекомендации по питанию и лечению. В понедельник, 20 июля, работы продолжатся. Ранее активисты сообщали, что им необходимы моющие средства и губки. На данный момент потребность закрыта.
«Завтра работа будет продолжаться. Одевайтесь в одежду, которую не жаль выбросить, по погоде, с собой берите угольную маску. После работы примите сорбенты. Находиться на территории не желательно более 2 часов. Не берите с собой детей, это не развлечение», — написала волонтёр.
Напомним, прокуратура организовала проверку после информации о разливе нефтепродуктов в реку Мулянку. Фотографии с загрязнённого объекта стали появляться в соцсетях в пятницу, 17 июля.