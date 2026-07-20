В Перми волонтёры спасли 28 птиц с места разлива нефтепродуктов на Мулянке

«Завтра работа будет продолжаться. Одевайтесь в одежду, которую не жаль выбросить, по погоде, с собой берите угольную маску. После работы примите сорбенты. Находиться на территории не желательно более 2 часов. Не берите с собой детей, это не развлечение», — написала волонтёр.