Глава Калининградской области оценил вероятность нападения на регион

Надо быть совершенно безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область — западный форпост РФ, но регион готов к любым угрозам. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных.
— Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься, — цитирует его издание «Ведомости».
По словам Беспрозванного, после заседания Совета безопасности по Калининградской области он «еще раз убедился», что регион находится «под надежной защитой».
Губернатор добавил, что в области создано Министерство безопасности, где работают участники спецоперации, а также действует Оперативный штаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры и поддержке Вооруженных сил России.
28 мая заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что попытки Североатлантического альянса (НАТО) заблокировать Калининградскую область приведут к очень тяжелым последствиям.
26 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис утверждал, что идея о нападении на Калининград с использованием сил НАТО обусловлена необходимостью показать решимость прибалтийских стран. По его словам, государствам необходимо опровергнуть мифы о неспособности защитить себя.