Обещают скидку в Duty Free, а крадут данные: мошенники по-новому обманывают россиян

Мошенники используют QR-коды в аэропортах, обещая пассажирам скидки в магазинах Duty Free или участие в различных акциях. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин.
«Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду», — сказал он для РИА Новости.
Шейкин уточнил, что после сканирования человек попадает на поддельный сайт, где его просят ввести номер телефона, данные банковской карты, авторизоваться через банк или «Госуслуги», а также подтвердить действия кодом из СМС.
Получив эти сведения, злоумышленники могут попытаться получить доступ к аккаунтам жертвы. Сенатор призвал россиян не сканировать QR-коды от незнакомцев и не вводить личные данные на непроверенных сайтах.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пугают россиян отменой рейсов на курорты. Аферисты активно атакуют граждан сообщениями о том, что их летний отдых может якобы сорваться из-за «вспышки ротавируса» или «политических волнений».