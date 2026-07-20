ЛДПР попросила Минпросвещения раскрыть фактические зарплаты учителей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой раскрыть данные по фактическим зарплатам учителей за 2025 год и прошедшие месяцы 2026 года. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутат Госдумы напомнил, что указом президента РФ от 7 мая 2012 года перед правительством была поставлена задача довести зарплату школьных учителей до средней заработной платы в каждом соответствующем регионе России.
«Прошу вас сообщить размер среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в разрезе субъектов Российской Федерации по итогам 2025 года и за истекший период 2026 года, в том числе без учета заработной платы руководителей указанных образовательных организаций и их заместителей», — указано в тексте письма.
Кроме того, Слуцкий попросил отразить соотношение среднемесячной зарплаты учителей государственных и муниципальных школ и среднемесячной зарплаты по региону за тот же период, а также разъяснить, какие мероприятия проводит министерство для достижения целевых показателей.
«На практике нередко выходит так, что нужная цифра складывается только потому, что учитель работает на полторы-две ставки, ведет классное руководство, берет дополнительную нагрузку и фактически живет на работе. Это нельзя считать нормой», — заявил ТАСС Слуцкий.
Однако, продолжил политик, и при таком подходе зарплата учителя может быть ниже средней по региону. Кроме того, по его словам, в усредненную сумму по зарплатам в школе попадают доходы директоров и их заместителей, что искажает картину. «ЛДПР хочет видеть настоящую картину: сколько учитель получает именно за одну ставку, а не после бесконечных переработок. Если мы действительно хотим вернуть престиж профессии педагога, каждый учитель в любом населенном пункте страны должен иметь достойную зарплату за свой труд», — подчеркнул лидер партии.