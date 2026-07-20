ЛДПР попросила Минпросвещения раскрыть фактические зарплаты учителей

Однако, продолжил политик, и при таком подходе зарплата учителя может быть ниже средней по региону. Кроме того, по его словам, в усредненную сумму по зарплатам в школе попадают доходы директоров и их заместителей, что искажает картину. «ЛДПР хочет видеть настоящую картину: сколько учитель получает именно за одну ставку, а не после бесконечных переработок. Если мы действительно хотим вернуть престиж профессии педагога, каждый учитель в любом населенном пункте страны должен иметь достойную зарплату за свой труд», — подчеркнул лидер партии.