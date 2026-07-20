Генеральный подрядчик приступил ко второму этапу строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. На стройплощадке начались работы по устройству буронабивных свай фундамента здания, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В настоящее время ведутся работы по бурению буронабивных свай под фундамент здания музея. Технология следующая: выбуривается скважина, погружается арматурный каркас, заливается бетоном. Всего будет установлено 365 свай длиной от 14 до 18 метров. После этапа бурения будут выполнены монолитные работы по фундаменту, затем приступим к обустройству каркаса здания», — рассказал руководитель обособленного подразделения ОП Хабаровск Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» — руководитель проекта Алексей Бурукин.
На объекте задействовано 15 единиц техники, трудятся более 50 специалистов. В пиковые периоды работ планируется привлекать до 450 человек.
Напомним, на днях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с руководителем Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост», генподрядчиком строительства, председателем наблюдательного совета Русланом Байсаровым.
В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
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«Вместе мы построим объект, который определит культурное будущее всего Дальнего Востока, — отметил глава региона Дмитрий Демешин. — Новое здание Дальневосточного художественного музея даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством. Сегодня музей работает в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Но даже в таких условиях он остается востребованным — ежегодно здесь проходит более 40 выставок, а коллекция включает в себя уникальные шедевры русского искусства XVIII-XX веков и западно-европейского, начиная с XVII века».
Новое здание ДВХМ площадью более 24 тыс. кв. метров расположится на площадке вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора, на берегу Амура. Внутри разместятся экспозиционные и лекционные залы, читальные и выставочные пространства, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также коворкинг и творческое пространство.
Проект включен в мастер-план Хабаровска, утвержденный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и содействии Минвостокразвития России в рамках механизма дальневосточной концессии.