В Хабаровске начался второй этап строительства нового здания ДВХМ

«Вместе мы построим объект, который определит культурное будущее всего Дальнего Востока, — отметил глава региона Дмитрий Демешин. — Новое здание Дальневосточного художественного музея даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством. Сегодня музей работает в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Но даже в таких условиях он остается востребованным — ежегодно здесь проходит более 40 выставок, а коллекция включает в себя уникальные шедевры русского искусства XVIII-XX веков и западно-европейского, начиная с XVII века».