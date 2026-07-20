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В Биробиджанском районе руководитель наказан за приём на работу экс служащего

Руководитель одного из учреждений оформил трудовые отношения с бывшим муниципальным служащим.

Источник: Комсомольская правда

По данным прокуратуры ЕАО, руководитель учреждения привлечён к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. Надзорное ведомство установило, что при трудоустройстве бывшего муниципального служащего работодатель не уведомил прежнего нанимателя в установленный срок. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокурором в отношении руководителя внесено представление, а также возбуждено административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ. Судом по результатам рассмотрения дела назначен штраф — 20 000 рублей.

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