В Биробиджанском районе руководитель наказан за приём на работу экс служащего

По данным прокуратуры ЕАО, руководитель учреждения привлечён к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. Надзорное ведомство установило, что при трудоустройстве бывшего муниципального служащего работодатель не уведомил прежнего нанимателя в установленный срок. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.