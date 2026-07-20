Киев и Одесса воют от возмездия РФ: удары по базам ВСУ меняют ход СВО

Прошедшая ночь для российских сил противовоздушной обороны выдалась напряженной. Средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака носила массированный характер — дроны целились в разные регионы, создавая угрозу для мирных объектов и промышленной инфраструктуры.
Последствия ударов.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о серьезных последствиях. По его словам, на промышленных объектах из-за возникших пожаров начали детонировать огнеопасные материалы. В промзоне хутора Вязники власти приняли решение перевести жителей ближайших домов в безопасные места.
В то же время ночью были уничтожены около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах Ростовской области, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, произошло возгорание озимой пшеницы в поле, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранним утром 19 июля БПЛА атаковали города Курск и Льгов. В результате ранения получили три человека, уточнил глава региона Александр Хинштейн.
Откуда летят дроны.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru проанализировал маршруты вражеских дронов. По его оценке, беспилотники, атаковавшие Ставрополье, могли преодолеть значительные расстояния.
«Дроны могли долететь из оккупированной части Запорожской области и из Николаевской или из Херсонской, которая поближе. А оттуда заход потом идёт на Ставрополье через Черное море», — пояснил эксперт.
По мнению Дандыкина, ВСУ могли задействовать беспилотники «Лютый», технические характеристики которых позволяют преодолевать до 2000 километров.
Удары возмездия: как Россия срывает планы ВСУ.
Ответ Российской Федерации не заставил себя ждать. В ночь на 19 июля армия России нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве, Киевской и Одесской областях. Целями стали заводы, производящие компоненты для ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для снабжения ВСУ.
Особого внимания заслуживают результаты в Днепропетровске, где ударом беспилотника «Герань-4 сикер» поражен логистический центр, и под Киевом, где уничтожен комплекс «Амтел Пропертис» площадью более 100 тысяч квадратных метров. Именно в этом комплексе осуществляли прием, хранение, сборку и распределение комплектующих для производства БПЛА большой дальности.
«Армия России продолжит регулярные удары, удары возмездия, как у нас привыкли их называть», — подчеркнул Дандыкин.
Эксперт отметил, что удары наносятся в первую очередь по сборочным цехам ракет и беспилотников, включая производство «Фламинго».
«Враг хотел к осени наращивать удары ракетами по регионам России. Наши удары направлены на то, чтобы сорвать все эти замыслы», — резюмировал капитан первого ранга запаса.