Киев и Одесса воют от возмездия РФ: удары по базам ВСУ меняют ход СВО

В то же время ночью были уничтожены около полутора десятков БПЛА и ракеты в пяти районах Ростовской области, а также в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, произошло возгорание озимой пшеницы в поле, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.