Отоспаться в выходные не получится: Врач раскрыла, что действительно спасает от выгорания

Привычка проводить выходные со смартфоном в руках требует отдельного внимания. На первый взгляд человек отдыхает. Он лежит на диване и просматривает видео или социальные сети. Однако мозг непрерывно получает новую информацию. Он быстро переключается между сюжетами, уведомлениями и сообщениями. Такой поток стимулов не позволяет нервной системе полноценно восстановиться. Постоянное сравнение себя с другими людьми в социальных сетях способно усиливать тревожность и эмоциональное истощение. Поэтому в воскресенье вечером многие люди чувствуют себя более уставшими, чем в пятницу.