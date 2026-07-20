Дмитрий Демешин предложил создать Совет по научно-технологическому развитию ДФО

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил с инициативой на заседании Совета округа при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Глава региона предложил создать Совет по научно-технологическому развитию Дальнего Востока. По его словам, руководство Советом со стороны полпреда дало бы мощный импульс для оперативного решения задач государственного уровня. В Хабаровском крае для такой работы есть серьезная база — 16 вузов и 19 академических институтов. Демешин отметил, что наука должна быстрее доходить до производства и приносить реальную пользу людям. В основе развития науки, по его словам, лежит устойчивая экономика региона: за пять месяцев 2026 года индекс промышленного производства вырос, несмотря на текущие вызовы. Создание Совета, по замыслу губернатора, позволит ускорить внедрение научных разработок в реальный сектор экономики Дальнего Востока.