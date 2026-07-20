Житель Читы доплыл до Хабаровска на сапборде

Юрий отправился в свое путешествие по Амуру 29 апреля 2026 года в Забайкальском крае. Он преодолел 2 750 километров до Хабаровска, приплыв в краевую столицу через 78 дней с момента начала путешествия. В Хабаровске Юрия встретили местные активисты сап-сообщества, а также министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева, которые подарили ему сувениры с символами региона, а также организовали для путешественника брифинг. Сам Юрий сказал, что теперь хочет доплыть на своем сапборде до Николаевска-на-Амуре, чтобы пройти весь Амур полностью от самого верха до самого низа и увидеть Тихий океан, а также встретиться со своими единомышленниками в Амурске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.