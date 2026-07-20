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В Хабаровском крае нашли горы отходов возле села Подгорное

Нарушения выявили в Николаевском районе.

В Хабаровском крае, в Николаевском районе, ликвидировали несанкционированную свалку отходов в селе Подгорное после представления природоохранной прокуратуры, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Проверка Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры показала, что администрация муниципального района ненадлежащим образом исполняла полномочия в сфере обращения с отходами.

Меры по ликвидации места незаконного размещения мусора на территории села Подгорное ранее не принимались. После внесения представления главе Николаевского муниципального района нарушения устранили.

С территории вывезли 4,5 тонны отходов, а несанкционированную свалку ликвидировали.