В Хабаровском крае нашли горы отходов возле села Подгорное

В Хабаровском крае, в Николаевском районе, ликвидировали несанкционированную свалку отходов в селе Подгорное после представления природоохранной прокуратуры, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры показала, что администрация муниципального района ненадлежащим образом исполняла полномочия в сфере обращения с отходами.
Меры по ликвидации места незаконного размещения мусора на территории села Подгорное ранее не принимались. После внесения представления главе Николаевского муниципального района нарушения устранили.
С территории вывезли 4,5 тонны отходов, а несанкционированную свалку ликвидировали.