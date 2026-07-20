NYT: ФБР не допустят к делам с участием сотрудников миграционной службы

Американские власти запретили Федеральному бюро расследований расследовать инциденты, в которых фигурируют сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE), сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
В начале июля представители этого ведомства застрелили двух водителей в американских штатах Техас и Мэн. Происшествия вызвали общественный резонанс, после которого куратор Белого дома по охране границы Том Хоман заявил, что практика погони за автомобилями будет приостановлена. При этом 15 июля американский президент Дональд Трамп отменил это решение.
Кроме того, в публикации уточняется, что сбор доказательств также может дискредитировать представителей ведомства в случае подтверждения неправомерности их действий.
Напомним, в середине января в городе Миннеаполисе в американском штате Миннесота офицер службы ICE выстрелил в нелегального мигранта, набросившегося на него с лопатой. По данным ведомства, нелегал из Венесуэлы, которого пытались задержать, оказал сопротивление. На помощь к нему пришли еще двое мужчин. Мигрант получил ранение в ногу и был задержан вместе с остальными участниками нападения.