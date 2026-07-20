NYT: ФБР не допустят к делам с участием сотрудников миграционной службы

Напомним, в середине января в городе Миннеаполисе в американском штате Миннесота офицер службы ICE выстрелил в нелегального мигранта, набросившегося на него с лопатой. По данным ведомства, нелегал из Венесуэлы, которого пытались задержать, оказал сопротивление. На помощь к нему пришли еще двое мужчин. Мигрант получил ранение в ногу и был задержан вместе с остальными участниками нападения.