Эксперт Залетова рассказала об опасности употребления теплого домашнего кваса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Квас и компот неэффективны при утолении физиологической жажды, они имеют как полезные, так и вредные качества, но воспринимать их стоит как жидкую еду или добавки, заменять ими чистую воду нельзя. Об этом рассказала ТАСС заведующий дневным стационаром клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии», диетолог, кардиолог, терапевт Татьяна Залетова.
«Ни квас, ни компот, ни сок не могут считаться базовой водой для утоления физиологической жажды. Наш организм нуждается в чистой нейтральной воде H? O, потому что она участвует в биохимических реакциях как растворитель. Все остальные напитки — это скорее десерты или лечебные добавки, которые должны идти в промежутках между стаканами чистой воды, а не замещать их. Они, безусловно, имеют право быть на столе, но при одном условии: мы должны относиться к ним не как к воде, а как к жидкой еде. Разница принципиальная, и она кроется в осмолярности, то есть в количестве растворенных частиц», — сказала Залетова.
Она пояснила, что в домашнем хлебном квасе есть витамины группы В, молочная кислота, которая помогает легче переносить духоту и небольшое количество солей. По своему действию он близок к легкому натуральному изотонику, неплохо утоляет жажду и помогает восстановить силы, потому что дает энергию за счет углеводов. Но в жару он может сыграть злую шутку. В тепле процессы брожения в нем усиливаются, он быстро закисает, и в нем начинают активно размножаться дрожжеподобные грибки и даже патогенная флора, если та попала из воздуха. По словам Залетовой, выпить такой прокисший продукт в 35-градусную жару — значит гарантированно заработать кишечную инфекцию с диареей, которая в условиях летнего зноя мгновенно доведет до тяжелейшей дегидратации.
Врач рекомендует пить квас только свежий, из проверенных бочек с хорошей оборачиваемостью товара, или бутылок, не забывая, что это калорийный продукт, который засчитывается в суточный рацион питания.
Компот, особенно из сухофруктов, по словам Залетовой — «настоящий кладезь калия». Калий критически важен для сердечной мышцы, и в жару, когда он выходит с потом, восполнять его дефицит особенно важно. Компот быстро восполняет этот дефицит и улучшает проводимость нервных импульсов, но, по словам врача, в его употреблении есть и огромный минус, который сводит на нет всю пользу, сахар.
«Сладкая среда в жару не утоляет жажду, а наоборот, усиливает ее. Осмотически активные молекулы сахара притягивают воду из тканей, и после стакана сладкого компота вам захочется пить еще сильнее, чем до него. Поэтому я советую варить компот дома с минимальным количеством сахара или вообще без него, а в остывший напиток добавлять буквально щепотку поваренной соли: небольшое количество натрия помогает калию из кураги лучше усваиваться и удерживает влагу внутри клеток», — сказала Залетова.