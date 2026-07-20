Эксперт Залетова рассказала об опасности употребления теплого домашнего кваса

«Ни квас, ни компот, ни сок не могут считаться базовой водой для утоления физиологической жажды. Наш организм нуждается в чистой нейтральной воде H? O, потому что она участвует в биохимических реакциях как растворитель. Все остальные напитки — это скорее десерты или лечебные добавки, которые должны идти в промежутках между стаканами чистой воды, а не замещать их. Они, безусловно, имеют право быть на столе, но при одном условии: мы должны относиться к ним не как к воде, а как к жидкой еде. Разница принципиальная, и она кроется в осмолярности, то есть в количестве растворенных частиц», — сказала Залетова.