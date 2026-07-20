Аргентинские болельщики заняли Таймс-сквер, несмотря на проигрыш в финале ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Аргентины массово пришли на площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка и заняли значительную ее часть, несмотря на проигрыш своей команды в финале чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Фанаты альбиселесте размахивают флагами и скандируют речевки. Они принесли на площадь плакат, стилизованный под большой футбольный мяч с надписью «Аргентина — чемпион».
Болельщики сборной Испании, равно как и полицейские, пребывают в недоумении. Один из правоохранителей сказал ТАСС, что в данной ситуации «все немного растеряны».
Финальный матч с участием команд Аргентины и Испании состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.