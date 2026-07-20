Аргентинские болельщики заняли Таймс-сквер, несмотря на проигрыш в финале ЧМ-2026

Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимало участие 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Его примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу группового этапа состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.