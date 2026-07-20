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Аргентинские болельщики заняли Таймс-сквер, несмотря на проигрыш в финале ЧМ-2026

Фанаты размахивают флагами и скандируют речевки.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Аргентины массово пришли на площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка и заняли значительную ее часть, несмотря на проигрыш своей команды в финале чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фанаты альбиселесте размахивают флагами и скандируют речевки. Они принесли на площадь плакат, стилизованный под большой футбольный мяч с надписью «Аргентина — чемпион».

Болельщики сборной Испании, равно как и полицейские, пребывают в недоумении. Один из правоохранителей сказал ТАСС, что в данной ситуации «все немного растеряны».

Финальный матч с участием команд Аргентины и Испании состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.

Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимало участие 48 команд. Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году. Его примут Испания, Португалия и Марокко. По одному матчу группового этапа состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

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