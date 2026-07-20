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У жителей Бикина и Ванино нашли более 300 кустов конопли

Полицейские Бикина в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2026» нашли и изъяли с участка 51-летнего местного жителя 259 кустов конопли на грядках и в горшках. Задержанный рассказал, что употребляет наркотики уже несколько лет. В Ванино тоже нашли запрещенные растения — 58-летний житель станции Датта вырастил 67 кустов конопли у себя во дворе. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемых.

Полицейские Бикина в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2026» нашли и изъяли с участка 51-летнего местного жителя 259 кустов конопли на грядках и в горшках. Задержанный рассказал, что употребляет наркотики уже несколько лет. В Ванино тоже нашли запрещенные растения — 58-летний житель станции Датта вырастил 67 кустов конопли у себя во дворе. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Незаконные растения поместили на ответственное хранение и уничтожат после решения суда.