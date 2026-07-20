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Воркаут, тренажеры и бокс: спортплощадку от олимпийской чемпионки открыли в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре появилось новое пространство для занятий физкультурой и спортом — площадка оборудована у Дома молодежи по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». На площадке установлены воркаут-комплекс, блочные тренажеры с регулировкой нагрузки и снаряжение для бокса. Она расположена рядом с залом бокса, что дополнило уже сложившийся в районе спортивный кластер. Площадка открыта для всех желающих и.

В Комсомольске-на-Амуре появилось новое пространство для занятий физкультурой и спортом — площадка оборудована у Дома молодежи по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети». На площадке установлены воркаут-комплекс, блочные тренажеры с регулировкой нагрузки и снаряжение для бокса. Она расположена рядом с залом бокса, что дополнило уже сложившийся в районе спортивный кластер. Площадка открыта для всех желающих и доступна в любое время. Этот объект — подарок городу от благотворительного фонда «Ю-спорт», основанного трехкратной олимпийской чемпионкой, почетным гражданином Комсомольска-на-Амуре Юлией Чепаловой. Источник: министерство спорта Хабаровского края.