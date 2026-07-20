Дожди задержатся в Красноярске до конца июля

Прохладная и дождливая погода останется в Красноярске как минимум до августа. Синоптики прогнозируют осадки каждый день до конца месяца. Вероятность дождя — от 50% до 90%.
В понедельник, 20 июля, температура днём — +24°C, ночью — +13°C, дождь почти гарантирован. Во вторник и среду станет чуть теплее — до +25°C, осадки продолжатся. В четверг ожидаются затяжные дожди. К выходным вероятность осадков вырастет до 75%, ветер — не более 1−2 м/с.
Наслаждаться по-настоящему летней погодой красноярцы смогут только в августе.