Дожди задержатся в Красноярске до конца июля

В понедельник, 20 июля, температура днём — +24°C, ночью — +13°C, дождь почти гарантирован. Во вторник и среду станет чуть теплее — до +25°C, осадки продолжатся. В четверг ожидаются затяжные дожди. К выходным вероятность осадков вырастет до 75%, ветер — не более 1−2 м/с.