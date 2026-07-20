Премьер Педро Санчес поздравил сборную Испании с победой на ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил своих футболистов за борьбу до конца, несмотря на то, что сам не присутствовал на финале из-за суеверия. В Испании болельщики празднуют победу, а полиция готовится обеспечить безопасность на маршруте возвращения команды в Мадрид.